Ölüm kargo ile kapısına geldi: İnternetten verdiği sahte içki siparişi nedeniyle hayatını kaybetti

Aydın'da 46 yaşındaki Mustafa E. internetten verdiği içkinin sahte çıkması sonucunda zehirlenerek hayatını kaybetti.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa E. (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İÇTİKTEN SONRA FENALAŞTI

Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa E., iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Mustafa E., yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.