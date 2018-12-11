Ölüm uçakta yakaladı

THY'nin TK-711 sefer sayılı TC-LOD tescilli A-330 tipi uçağı, İstanbul seferini yapmak üzere Pakistan'ın İslamabad Havalimanı'ndan 05.24'de hareket etti. Uçakta bulunan yolculardan Pakistan uyruklu Mustafa Ahmet Awan, aniden rahatsızlandı. Awan'a ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. Uçağın kaptan pilotu da Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek, ambulans istedi. Kabin görevlilerinin hayata döndürmek için 36 dakika kalp masajı yaptığı yolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atatürk Havalimanı'na saat 10.05'de inen uçağa giren sağlık ekipleri, Awan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Uçaktan alınan Awan'ın cenazesi yapılacak işlemlerin ardından ülkesine gönderilecek