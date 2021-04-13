  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Onarım için çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi

Onarım için çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın akan çatısına onarım için çıkan yaşlı kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mesudiye Mahallesi, Dinç Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Alzheimer hastası Safiye Çayır, ikamet ettiği apartmanın çatısına çıkarak, kiremitleri düzeltmeye başladı. Kadını çatıda gören mahalleli, intihar ettiğini düşünerek polise ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak kadın ile iletişime geçti. Polisi karşısında gören Safiye Çayır, çatının sızdırdığını söyleyerek, kiremitleri düzenlediğini belirtti. Polisler, kadını çatıdan indirmek için bir süre konuştu. Çakır, daha sonra çatıdan indirilerek evine götürüldü.

Etiketler çatı intihar polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Tam kapanma'' için kritik gün! Seyahat yasağı da dahil masada 13 madde var!
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı bozmaz mı ?
Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti
Pamuk eller cebe! 40 milyar TL ceza geliyor....
Diyanet 2021 yılı fitre miktarını açıkladı
Son seçim anketi açıklandı: Cumhur'dan kaçış var!
İşte tok tutan besinler
Filyasyon ekiplerini isyan ettirek teklif
Diyanet tek tek açıkladı: İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor