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  4. 05 Şubat 2020 17:16

Önce canlı yayın sonra intihar !

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ali T. tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Ali T.'nin intihardan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Önce canlı yayın sonra intihar !
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Karakavuz köyüne bağlı Küplü Deresi mevkisindeki ormanlık alanda, park edilmiş aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarma ile sağlık ekiplerini aradı. Bölgeye gelen ekipler, Ali T. olduğu belirlenen kişinin başına tabancasını ateşleyerek, intihar ettiğini tespit etti.

CANLI YAYIN YAPMIŞ: ÇITLAMA SESİNİ DUYDUNUZ

Ali T.'nin intiharından kısa süre önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Ali T., canlı yayında, "Kafaya sıktım mermi kafamda patlamadı. Boşluğa sıkınca patladı. Çıtlama sesini duydunuz. Ya Rabbim kafaya çıt ediyorsun da, öbür tarafa neden patlatıyorsun?" diyor.

DHA

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