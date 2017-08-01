Önce dövdü sonra yakmak istedi !

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelde yaşanan kavga, yangın ihbarıyla ortaya çıktı. İtfaiyenin durumu bildirmesi üzerine adrese giden jandarma kullanılmaz hale gelen otel odasında İranlı erkek turisti ağır yaralı bulurken, sevgilisiyle bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin 8’inci katında odanın yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. İddiaya göre, otele gelen ekipler yangın çıkan odada yaralı ve çıplak halde yatan İran uyruklu Jafar P.‘yi buldu. Olayın jandarmaya da bildirilmesinin ardından otele gelen ekipler İranlı turistin kız arkadaşı İranlı kadın Nagar A.’nın ifadesine başvurdu. Nagar A., sevgilisiyle aynı otelde kalan Mehmet T. ile bilmediği bir nedenle kavga çıktığını, Mehmet T.’nin kavga sırasında Jagar P.’nin kafasına alkol şişesiyle vurarak yaraladığını ve İranlı çiftin kaldığı odayı ateşe verdiğini öne sürdü.

Çelişkili ifade verdi

Sevgili Nagar A.’nın çelişkili ifadesi ve vücudunda yanık ve boğuşma izlerinin olmasından dolayı, ekipler savcılık talimatıyla Mehmet T. ile Nagar A.’ı gözaltına aldı. Yaralı Jafar P. ise olay yerine gelen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Jafar P.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kavgada yandığı iddia edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otel odası ise kullanılmaz hale geldi.