Önce dövdüler sonra bacağından vurdular

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla bacağından yaralanarak hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mehter Çeşme Mahallesi’nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden olayı, iki grup arasında sokak ortasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve şüphelilerden birisi yere yatırdığı adamı sopa ile dövdü. Kavga daha da büyürken bir şüpheli yerde yatan adama silahla ateş etti ve motosikletle binerek kaçtı. Yaralanan Ahmet A.(20) ise ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kısa sürede Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri geldi. Gelen ekipler olay yerine şerit çekerek boş kovanları muhafaza altına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Silahla kavga ve yaralanma anı kamerada

Yaşanan feci olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yere yatırdığı Ahmet A.’yı sopa ile dövmesi sonrasında ayağına silah ile sıkıp tekmelemesi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise şüphelinin bir motosiklet ile kaçması da görülüyor.