SON DAKİKA
AFRİN'DE HASTANE BOMBALANDI İDDİASINA TSK'DAN AÇIKLAMA
TSK DUYURDU ! AFRİN'DE KAÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ?
TSK duyurdu ! Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi ?
TSK duyurdu ! Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi ?
Afrin'de hastane bombalandı iddiasına TSK'dan açıklama
Afrin'de hastane bombalandı iddiasına TSK'dan açıklama
İstanbul'da korkunç kaza ! Gündüz gözüyle ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç kaza ! Gündüz gözüyle ortaya çıktı
Sular durulmuyor ! Emekliliğine iki gün kala kovuldu
Sular durulmuyor ! Emekliliğine iki gün kala kovuldu
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi !
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
AYM'den flaş Şahin Alpay kararı !
AYM'den flaş Şahin Alpay kararı !
Rusya: ''Batılı devletler teröristleri koruyor''
Rusya: ''Batılı devletler teröristleri koruyor''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Mart 2018 09:16

Önce ilişkiye girdi, sonra gasp etti

Cezaevi firarisi Murat G.'nin, ''Hornet'' adlı arkdaşlık uygulamasında tanıştığı kişilerle cinsel ilişkiye girip, gasp ettiği ortaya çıktı.

Önce ilişkiye girdi, sonra gasp etti
A+ A-

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, akıllı cep telefonlarına indirilen "Hornet" arkadaşlık sitesi son zamanlarda gasp olaylarıyla gündeme geldi. Ankara'da geçen aralıkta site üzerinden tanıştıkları çok sayıda kişiyi ilişki vaadiyle randevu yerine getiren, ardından da gasp ederek ortadan kaybolan şebeke çökertilmiş, şüphelilerin arkadaşlık sitesinden kendilerine hedef seçtikleri kişileri tuzağa düşürdükleri belirlenmişti. Aynı site üzerinden bu sefer de tanıştığı iki site üyesiyle önce birlikte olan daha sonra ise gasp eden cezaevi firarisi Murat G., Gasp Bürosu'nca kurulan özel ekiplerce üçüncü eylemini gerçekleştirmek üzereyken yakalandı.

 Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, "hornet" arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı iki kişiyle önce cinsel birliktelik yaşayan, daha sonra gasp ederek ortadan kaybolan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Geçtiğimiz ay, aynı gün içinde farklı saatlerde gerçekleşen olaylarda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Murat G., önce site üzerinden tanıştığı Ş.G.'nin Keçiören'deki evine gitti. Ş.G. ile birlikte olduktan sonra, cep telefonu ile değerli eşyaları gasp eden şüphelinin daha sonraki durağı ise aynı ilçede yer alan başka mahalle oldu. Burada da şüpheli "Hornet" sitesi üzerinden tanıştığı M.M.B. ile önce beraber oldu, ardında da telefon ve değerli eşyalarını alarak ortadan kayboldu. Murat G., site üzerinden üçüncü eylemini gerçekleştirmek üzereyken ise Gasp Bürosu'nca kurulan özel ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayda da aynı araçla kaçmış

Murat G.'nin gerçekleştirdiği her iki olayın ardından da aynı araçla kaçtığı tespit edilirken, aracın şoförü E.M. de gözaltına alındı. Hakkında daha önceden gerçekleştirdiği hırsızlık eyleminden dolayı kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüphelinin gasp ettiği telefonları cep telefonu alım-satım işiyle uğraşan iki işletmeciye verdiği belirlendi. Şüphelinin mağdurlara ait cep telefonlarında bulunan müstehcen görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit ettiği, görüntüleri silme karşılığında ise bin lira para istediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.M. ise serbest bırakıldı.

Milliyet

hornet , akllı cep telefonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM