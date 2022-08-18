Önce kadını bıçakladı, sonra kendi boğazını kesti!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, beraber tatile geldiği kadını bıçaklayıp, kendi boğazını kesti. İki kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Sorgun Mahallesi Herford Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre Kırşehir'den Manavgat'a tatile gelen Cenap K. (56) ve Ayşe Z.D. (29) otomobil ile Herdford Caddesi'ne geldiklerinde araç içerisinde tartışmaya başladı.

ÖNCE YANINDAKİ KADINI BIÇAKLADI

Bir süre sonra Cenap K., yanında bulunan kadını bıçaklamaya başladı. Bu sırada caddeden motosikleti ile geçen 2 genç, önce kadını adamın elinden kurtardı, daha sonra ise 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

BOĞAZINI KESTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenap K., polislerin gelmesinin ardından bıçağı boğazına dayayıp önce karnını, ardından da boğazını keserek kendisine zarar verirken, polisler biber gazı sıkarak adamı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan Cenap K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, olay yerinin yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

PARA İDDİASI

İkilinin, otomobil içerisinde alkol alırken aralarında para tartışması yaşandığı ve tartışmanın sonunda bıçaklama olayının yaşandığı iddia edildi.

İHA