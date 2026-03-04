Önce keşif yaptı, sonra çaldı: Bisikletli hırsız kamerada!

Adana'da bir kişi, bisikletle keşif yaptıktan sonra yolcu minibüsünün kapısını açarak içindeki 4 bin TL'yi çaldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi, sabah saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayına sahne oldu. Yol kenarında park halinde bulunan bir yolcu minibüsü, kimliği henüz belirlenemeyen bisikletli bir şahsın hedefi haline geldi.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin önce bisikletiyle minibüsün çevresinde birkaç tur atarak "keşif" yaptığı görüldü. Çevrede kimsenin olmadığını ve şoförün araç başında olmadığını fırsat bilen hırsız, büyük bir soğukkanlılıkla minibüsün kapısını açtı.

Araç içine giren şüpheli, şoför koltuğunun yanındaki bölmede bulunan ve günün hasılatı olduğu öğrenilen 4 bin TL nakit parayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, araçta bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA