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Önce KPSS sonra gözaltı

Önce KPSS sonra gözaltı
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Kütahya'da evinin önünde çıplak bir halde ölü olarak bulunan kişiyle ilgili soruşturmada bir zanlı KPSS sınavına girdiği okuldan çıktığı sırada gözaltına alındı.

Kütahya'da E.Y. (34) evinin önünde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphelilerinden B.K.'yi (29) KPSS sınavına girdiği okulda çıkışta, diğer şüpheliler M.Y. (38) ve B.B.'yi (29) ise ormanda yakalayarak gözaltına aldı. 

Alipaşa Mahallesi Hamza Güneri Sokakta, bu sabah erken saatlerde kaldırımda bir kişinin yarı çıplak şekilde yattığını gören mahalle bekçileri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan ve vücudunda darp izleri olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayın aydınlatılması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ölen kişinin E.Y. olduğunu ve 43 U 0973 plakalı araçla getirilerek, bırakıldığını tespit etti.

Polis, şüphelilerin M.Y. (38), B.B. (29) ve B.K. (29) olduğunu saptadı. M.Y. ve B.B. Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköydeki ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

KPSS ÇIKIŞINDA YAKALANDI

Diğer şüpheli B.K. ise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde KPSS ortaöğretim sınavından çıkışta yakalandı.

3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ölen, E.Y.in daha önce yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Etiketler kpss gözaltı cinayet cinayetten gözaltı
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