Önce Malatya, ardından Adana! Peş peşe depremler

Adana Saimbeyli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD, Adana Saimbeyli'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Saimbeyli olarak açıklanırken derinliğinin de 10,15 km olduğu belirtildi.

Bugün asrın felaketi bölgesinde Malatya'da da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.36'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 derinliği ise 7.6 km olarak ölçüldü.

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AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...