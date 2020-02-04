Önce Meteoroloji, şimdi de AKOM uyardı! Kar fena geliyor!

Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, bugün Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul'da olmak üzere kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde de etkili olacak rüzgarların hissedilen sıcaklığı düşürmesi bekleniyor. Ordu Trabzon ve Rize'de de özellikle Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise yoğun olarak Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği ise dün yaptığı açıklamada ise İstanbul'u olası kar yağışına karşı uyarmıştı. Sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşüreceğini öne süren valilik, Perşembe ve Cuma günü kar yağışının etkili olacağını aktardı.

AKOM DA KAR UYARISI YAPTI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise beklenen soğuk hava ile ilgili, Sibirya kökenli soğuk havanın görüleceğini duyurarak, ''Çarşamba günü itibariye İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileceği tahmin ediliyor'' açıklamasını yaptı.

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