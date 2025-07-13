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Önce müftü, sonra kaymakam, sonra da vali yardımcısı oldu; yaptığı vurgun sonrası yakalandı

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Bursa'da kendisini önce müftü, sonra kaymakam, ardından vali yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı BİR engelli ve öğrencilere yardım vaadiyle onlarca kişiyi kandırarak dolandırdı. Yaşananlar Kemal Sunal'ın kültleşmiş filmi "Deli Deli Küpeli" filmini akıllara getirdi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İznik ilçesinde oturan Y.A.'nın, akülü engelli aracı verileceği vaadiyle 25 bin TL dolandırılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin çok sayıda suç kaydı ve 10 farklı suçtan aranması bulunan İ.B. olduğu belirlendi.

Şüphelinin para toplamak için kendisini önce müftü, sonra kaymakam, daha sonra da vali yardımcısı olarak tanıtarak para topladığı öğrenildi. Hatta o şüpheli, gittiği yerlerde kaymakamlık önünde sahte tören sözü bile verdi.

Vali olmadan polis operasyon düzenledi

Sahte vali yardımcılığına kendisini atayan şüpheli İstanbul'da bir kafede oturduğu sırada yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanan İ.B.'nin, Türkiye genelinde 33 farklı meslek odası başkanı ve yöneticisini de benzer yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi.

Şüphelinin, bağış topladığı sahte dernekler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte makbuz da ele geçirildi.

Dolandırıcılık olaylarının sayısının artabileceği belirtilirken, şüphelinin bağlantıları ve para trafiğiyle ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Gözaltına alınan İ.B., sevk edildiği İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söz konusu olay, Kemal Sunal'ın kültleşmiş filmi 'Deli Deli Küpeli' filmini akıllara getirdi.

İHA

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Etiketler dolandırıcı dolandırıcılık müjtü kaymakam vali yardımcısı
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