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  4. 08 Nisan 2020 19:45

Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti !

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Feyzullah Ç. tartıştığı oğlu Cem Ç. tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Kocaeli'deki olay öğle saatlerinde, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1810. Sokak’ta meydana geldi. Sanayi sitesinde tamirhanesi bulunan Feyzullah Ç. ile oğlu Cem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

PENCEREDEN KURŞUN YAĞDIRDI

Feyzullah Ç. evden çıkan Cem Ç.’nin üzerine 4’üncü kattaki evinin penceresinden tabanca ile 7 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Cem Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı.

İNTİHAR ETTİ

Feyzullah Ç., bu kez silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Feyzullah Ç. ile oğlu Cem'in yaşamını yitirdikleri belirlendi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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kocaeli , intihar
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