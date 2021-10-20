Önce Van şimdi de Denizli! Korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Denizli'nin Çardak ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.
Çardak merkezli deprem yerin 6.8 km derinliğinde meydana geldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol