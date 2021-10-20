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Önce Van şimdi de Denizli! Korkutan deprem

Önce Van şimdi de Denizli! Korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Denizli'nin Çardak ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. 

Çardak merkezli deprem yerin 6.8 km derinliğinde meydana geldi.

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