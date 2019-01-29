Onu kimse kendine getiremedi ! İsyan ettiren olay

Antalya’da aracın içinde 5 yaşındaki oğlu da bulunan sürücü trafik ışıklarında direksiyon başında sızdı. Durumu fark eden başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sürücüyü uyandıramayınca araçtan indirip otomobili güvenli bir noktaya çekti.



Olay dün akşam saatlerinde Manavgat çevreyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanında 5 yaşındaki oğlu da bulunan R.C.H, 07 LUZ 04 plakalı otomobille çevreyolunda zigzaglar çizerek ilerlerken durduğu trafik ışıklarında direksiyon başında sızıp kaldı. Aracın seyir halindeki durumunu görüp şüphelenen bir başka sürücü, trafik ışıklarında aracından inerek duran otomobilin yanına gitti. Araç içinde arka koltukta 5 yaşlarında bir de çocuk olduğunu gören sürücü direksiyon başında sızıp kalan R.C.N.’yi uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.







Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de sürücüyü uyandıramayınca, yol kenarındaki bankete indirip aracı da güvenli bir noktaya çekti. Polisin araçta yaptığı incelemede ön koltukta boş alkol şişeleri tespit edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin de uyandırma çabası sonuç vermeyince, R.C.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olan biteni polis aracı içinden izleyen çocuk, telefonla bilgi verilen anneye teslim edilirken R.C.H.’nin yapılan kan tahlilinde 3,64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ilk kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken bin 2 TL ceza kesildi. Sürücünün eşinin üzerine kayıtlı araç eşine teslim edildi.







