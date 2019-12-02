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  4. 02 Aralık 2019 23:51

Ordu'da 13 yaşındaki kız intihar etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da 13 yaşındaki kız intihar etti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Mehmet Akif Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Seher Ela U. babasının silahı ile evde kendini başından vurarak hayatına son verdi. Olay anında evde tek olduğu öğrenilen kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları eve gelerek gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadılar. Babasının gardiyan olduğu öğrenilen çocuk, savcının olay yerine gelmesi sonucu Fatsa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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