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  4. 15 Mayıs 2017 14:57

Ordu'da 5 yıldızlı otelde yangın

Ünye ilçesinde 7 katlı 5 yıldızlı otelin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Ordu'da 5 yıldızlı otelde yangın
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 katlı otelde yangın çıktı. Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan, Atatürk Mahallesi’ndeki otelin zemininin iki kat altındaki mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken müşteriler tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl açılan beş yıldızlı bir otelde bugün 12.15’te mutfaktan kaynaklı bir yangın çıktı. Mutfak kısmında doğalgazdan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürülmesine rağmen yoğun duman havalandırmadan tüm odaları sardı. Yoğun dumandan dolayı, otelde bulunan müşteriler tahliye edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin olay yerine gelip yangına müdahale etmesine rağmen dumanın tüm odaları sarması yangınla mücadeleyi zorlaştırdı. Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar da olay yerine gelip yangını izlemeye başladı.

AA

otel , yangın , ordu