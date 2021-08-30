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Ordu'da aile katliamından kurtulan baba: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum

Ordu'da aile katliamından kurtulan baba: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum

Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplamak istemeyen 14 yaşındaki F.Y. ailesine kurşun yağdırarak annesi, ağabeyi ve anneannesi öldürürken yaralı olarak kurtulan baba, açıklamalarda bulundu.

Olay, 28 Ağustos'ta Korgan ilçesinde bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı. Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı. 

F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi. Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.

Etiketler açıklama baba ordu katliam
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