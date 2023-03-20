Ordu'da deniz kenarında ceset bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde sabah saatlerinde deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişinin Gökhan G. (44) olduğu tespit edildi.

Herhangi bir kesik ve darp izine rastlanmayan G.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA