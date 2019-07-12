Ordu'da eve yıldırım düşme anı kamerada

Ordu kıyılarında akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde de bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Sağanak yağmurla birlikte evin çatısına düşen yıldırım yangına yol açtı. Yaralananın olmadığı olay sırasında evde bulunanlar ile mahalleli endişe ve korku yaşadı. Çıkan yangın ise ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.