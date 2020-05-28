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  4. 28 Mayıs 2020 15:38

Ordu'da gaz sızıntısı büyük panik yarattı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yürütülen sıcak asfalt çalışması sırasında meydana gelen gaz sızıntısı 100 metrelik bir alana yayılınca büyük panik yarattı.

Ordu'da gaz sızıntısı büyük panik yarattı
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Büyükşehir Belediyesinin ilçe merkezinde yürüttüğü sıcak asfalt çalışması sırasında Kaledere Mahallesi Büyük Cami Caddesi ile Niksar Caddesi'nin kesiştiği noktada doğal gaz borusu yarıldı.

Bölgede yoğun şekilde gaz sızıntısı yaşanırken, gaz kokusu çevrede yaklaşık 100 metre alanda hissedildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolu iki taraflı ara yollarla birlikte kapatarak emniyet şeridine aldı, araç trafiğini durdurdu.

Gaz sızıntısının yaşandığı bölgede iş yerleri ise boşaltıldı.

Doğal gaz firması ekipleri, sızıntının yaşandığı yere gelerek önlem aldı.

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ordu , gaz , sızıntı
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