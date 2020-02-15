Ordu'da heyelan! Akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yolu ulaşıma kapatırken, istasyon çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçeye bağlı Örmeli Mahallesi'ndeki yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunu çevreleyen istinat duvarı, meydana gelen heyelan sonucu çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

Ekipler, olası riske karşı istasyondaki yakıtı başka tankerlere nakletme çalışması başlattı, yol ise iş makinesiyle ulaşıma kapatıldı.

Çalışmaların sürdüğü akaryakıt istasyonu çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ekiplerinin, çevrede güvenlik önlemi aldığı bölgeye, AFAD ekiplerinin de gelmesi bekleniyor.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde, akaryakıt istasyonu istinat duvarının çökmesinin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. Firmanın teknik sorumlusu Necdet Sarıkaya gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir tehlikeli durum olmadığını belirterek, “Ekiplerimizi ve müteahhit firmamızı yönlendirdik. Yakıt tankı düzgün, kontrollü bir şekilde çöktü. Şu anda bir tehlike arz etmiyor. Tehlike olma ihtimaline karşı yarına kadar güvenlik önlemleri alacağız” dedi.

EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Öte yandan ilçe merkezine ulaşımı sağlayan yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanırken, boşaltılan binalarda oturan vatandaşlar ise, evlerine geri döndü.

