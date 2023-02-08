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Ordu'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Ordu'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında 2 çocuk öldü, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, iddiaya göre, saat 02.00 sıralarında, Suriye uyruklu 6 kişinin yaşadığı 4 katlı evin çatı katında ısınmak için kullanılan elektrikli sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, tüm odaları sardı. Yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, Hatice ile Muhammed Hamido hayatını kaybetti. Çocukların, alevlerden kurtulması için camdan aşağı bırakıldığı öne sürüldü. Dumandan etkilenen anne Tagrıd (27) ile diğer çocuklar Bene (3), Halit (6) ve Rukiye (9) Hamido ise ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Rukiye ile Bene Hamido, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Etiketler ordu suriyeli yangın
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