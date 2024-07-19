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Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı''

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İzmir’in Bergama ilçesinde 24 saat süren orman yangını ile ilgili skandal iddia: "Yangına müdahale edecek helikopterlerin, yakıt parası verilmediği için kalkmadığı"

İzmir’in Bergama ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını yaklaşık 24 saat sonra dün saat 15.30 sıralarında kontrol altına alınırken Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü’nü işaret ederek helikopterlerin maddi yetersizlik nedeniyle yangına müdahale edemediğini öne sürdü.

İzmir’in Bergama ilçesinde 24 saat süren orman yangını ile ilgili skandal iddia: "Yangına müdahale edecek helikopterlerin, yakıt parası verilmediği için kalkmadığı"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ihaleyi alan şirketin kiraladığı yangın söndürme helikopterlerinin yakıt parasını ve pilotların ücretlerini ödemediğini aktaran Durmuş, dört helikopterin yangına müdahale etmediğini iddia etti.

İzmir’in Bergama ilçesinde 24 saat süren orman yangını ile ilgili skandal iddia: "Yangına müdahale edecek helikopterlerin, yakıt parası verilmediği için kalkmadığı"

İşte Durmuş'un o şoke eden vahim iddiası:

“Bergama’da helikopterler 15-16 gündür kalkmıyor. Araştırdığımızda ihaleyi alan Türk şirketin helikopterleri yabancı bir şirketten kiraladığını ve şirkete para ödenmediği için pilotların ‘kalkmıyoruz’ dediğini öğrendik. Helikopterler genelde Ukrayna’dan ama yabancı şirketin suçu değil. Bunlarla sözleşme imzalanıyor. O helikopter uçsa da uçmasa da saatlik 10 bin dolar alacak. Dün akşam üzeri çıkan Madra Dağı’nda çıkan yangınında yakıtları biten helikopterler Edremit Koca Seyit Havalimanı’na indi. Oradan yakıt ihmali yapması gerekiyordu ancak yakıtı verecek olan şirket ‘Genel müdürünüz para ödemiyor, veremiyoruz’ dedi. Ve o helikopterler kalkamadı. Normalde o dört helikopterin gün ağarırken başlayıp gece hava kararına kadar yangına müdahale etmesi gerekiyor. Ve yangın giderek büyüdü.”

İzmir’in Bergama ilçesinde 24 saat süren orman yangını ile ilgili skandal iddia: "Yangına müdahale edecek helikopterlerin, yakıt parası verilmediği için kalkmadığı"

"PERSONEL SAYISI YETERSİZ"

Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı, alevlere müdahale sırasında şarampole yuvarlanan kamyonette yaşamını yitiren Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş’a da değindi.

Personel sayısının azlığına dikkat çeken Durmuş, “Günlerdir aynı insanlar yangına müdahale ediyor. Yorgunluktan bu sabah müdürü de taşıyan araç uçurumdan aşağı yuvarlandı. Müdür vefat etti, diğer arkadaş ağır yaralı. Korkunç bir yönetim zafiyeti yaşanıyor. Burada tek sorumlu Orman Genel Müdürü. Başka yere para bulunuyor ama yangın helikopterine yakıt parası bulamıyorsa bu kurum artık kapısına kilitli vurmalı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin sorumluluğu varsa hesabı sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Haber: Cumhuriyet / Fotoğraf ve Video: İHA

Etiketler bergama orman yangını yangın söndürme helikopterleri skandal iddia
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