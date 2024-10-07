Ormana silah ve el bombası gömerken yakalandılar

İzmir'in Buca ilçesinde ormanda toprağa el bombası ve uzun namlulu silah gömerken yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Buca ilçesinde 4 Ekim'de polis, 2 şüphelinin ormanda kazı yaptığını fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen polis, toprağa el bombası ve silah gömdüklerini belirledikleri Y.S. ve S.O.'yi gözaltına aldı. Operasyonda el bombası, Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, MP5 silah ve şarjörü ele geçirdi. Silah ve malzemelere el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA