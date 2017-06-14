Ormanda kaybolan kadın 2 gün sonra bulundu

Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'ne bağlı Çiçekyazı Köyü'nde geçen pazartesi günü dağ çileği toplamak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan 90 yaşındaki Ganime Salcıoğlu, evine 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Ganime Salcıoğlu, Çiçekyazı Köyü Çandır Mahallesi'nde geçen pazartesi günü saat 11.00 sıralarında çocuklarıyla oturduğu evinin önünden dağ çileği ve ot toplamak için ayrıldı. İftar vaktine kadar dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çevrede ve ormanlık bölgede yaptığı aramada Ganime Salcıoğlu bulunamadı.

Bu sabah aramalar yeniden başlatılırken köyde oturan Saim Salcı, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık bölgede hayvan otlatırken Ganime Salcıoğlu'nu yerde yatarken buldu. Saim Salcı'nın haber vermesi üzerine jandarma ve 112 Acil ekibi geldi. Evden ayrıldıktan 2 gün sonra bulunan Ganime Salcıoğlu, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







'ÇİLEK UZATTIM, ORUÇLUYUM DEDİ'

Saim Salcı, ormanlık alanda büyükbaş hayvanlarını otlatırken yaşlı kadını bulduğunu söyleyerek, "Teyzeyi yerde yatarken gördüm. Kendindeydi, ayağında ayakkabısı, başında tülbenti yoktu. Kendisine çilek uzattım, 'Ben oruçluyum' dedi, yemedi. Daha sonra durumu ailesine bildirdim" dedi.

