AKOM'dan İstanbul geneli için kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul geneli için kar yağışı uyarısı
Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretine indirim geliyor
Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretine indirim geliyor
Komşu parasındaki sıfırları atıyor
Komşu parasındaki sıfırları atıyor
Bakanlıktan dikkat çeken açıklama ! 164 bin 173 vatandaş...
Bakanlıktan dikkat çeken açıklama ! 164 bin 173 vatandaş...
İbrahim Kalın'dan ABD'ye sert tepki
İbrahim Kalın'dan ABD'ye sert tepki
Görüntüler İstanbul'dan... Buz gibi suya atladılar
Görüntüler İstanbul'dan... Buz gibi suya atladılar
AK Parti belediye başkan adayı hayatını kaybetti
AK Parti belediye başkan adayı hayatını kaybetti
Akaryakıtı kredi kartıyla alanlara kötü haber
Akaryakıtı kredi kartıyla alanlara kötü haber
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Ocak 2019 16:00

Ormanda vahşet ! Bu halde bulundu

Denizli'de bir kişi ormanda başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

Ormanda vahşet ! Bu halde bulundu
A+ A-

Alınan bilgiye göre, Çamlık Parkı'na kar topu oynamaya gelenler bir ağaca yaslanmış halde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nevzat Atik'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, başına poşet geçirilmiş Atik'in yanında çakmak bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Atik'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

AA

denizli , orman , ceset
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM