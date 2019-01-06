Ormanda vahşet ! Bu halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Çamlık Parkı'na kar topu oynamaya gelenler bir ağaca yaslanmış halde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nevzat Atik'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, başına poşet geçirilmiş Atik'in yanında çakmak bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Atik'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.