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Ormanı yakmaya çalışan 4 çocuk tutuklandı

Ormanı yakmaya çalışan 4 çocuk tutuklandı

Diyarbakır'da Kent Ormanı'nı yakmaya çalıştıkları sırada yakalanan yaşları 18'den küçük 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'de orman yangınları henüz tam olarak gündemden çıkmamışken Diyarbakır'da yaşanan olay dikkat çekti. Yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 çocuk, Orman İşletme Müdürlüğüne ait Diyarbakır Kent Ormanı'nı yakmaya çalıştıkları sırada yakalanarak cezaevine gönderildi.

OTLARI ATEŞE VERİYORLARDI
9 Ağustos saat 19.30 sularında Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli, otları ateşe vererek ormanlık alanı yakmaya çalışmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Yangını fark eden polis ekipleri, şüphelilerden 3'nü olay yerinde suçüstü yakalamış, çalışmalar neticesinde 4'üncü şüpheli ise saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve tabancaya ait olduğu öğrenilen şarjör ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA

Etiketler diyarbakır kent ormanı kundak
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