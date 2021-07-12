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  4. Ormanı yaktığı iddia ettiği şüpheliyi böyle görüntüledi

Ormanı yaktığı iddia ettiği şüpheliyi böyle görüntüledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken ormanı yaktığı iddia edilen kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki tarlaların bitişiğindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

YÜZÜNÜ KAPATARAK KAÇTI

Bu arada, cep telefonuyla yangını görüntüleyen bir kadın, ormanın ateşe verildiğini öne sürdü. Görüntülerde, kadının, bölgeden ayrılan bir erkeğe, "Niye yaktın oraları. Abi orman yanıyor, niye yaktın?" diye seslendiği görüldü. Kadının kendisini görüntülediğini fark eden elinde poşet olan kişi, yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının görüntülerini çektiği şüpheliyi arıyor.

Etiketler orman ormanlık alan yangın
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