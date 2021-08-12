Ormanlık alanda kadın cinayeti: Detaylar ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda silahla öldürülen Ulviye A.'nın, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl ''Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve'' notunu paylaştığı ortaya çıktı. Olayın yaşandığı yere yakın bölgede bulunan bir kadın, ''Silah sesi duydum. Silah sesi geldiğinde ben içerideydim. Saat 20.00 - 21.00 aralarındaydı'' dedi.

Olay önceki akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan ormanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yıl önce boşanan Ulviye A. (32) bir süredir görüştüğü Mehmet D. ile ormana gitti. Evli olduğu öğrenilen ve Mardin'de yaşadığı belirtilen D. ile ilişkisini sonlandırmak istediği öğrenen A. arasında tartışma çıktı. D., iki çocuk annesi kadını silahla 5 kurşun sıkarak öldürdü.

Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri A.'yı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet D. kısa sürede gözaltına aldı.

Ulviye A. kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Mehmet D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın yaşandığı yere yakın evi bulunan Zeycan Ç., "Silah sesi duydum. Silah sesi geldiğinde ben içerideydim. Saat 20.00 - 21.00 aralarındaydı" dedi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Ulviye A.'dan geriye sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüleri kaldı. A.'nın sosyal medya hesabından 24 Temmuz 2020 yılında yaptığı paylaşımında ise "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" notunu yayınladığı görüldü.

DHA