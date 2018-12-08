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  4. 08 Aralık 2018 09:24

Ormanlık alandaki bu gelinlik büyük paniğe yol açtı

Çorum'da ormanlık alanda ağaca takılı olarak bulunan gelinlik korkunç bir "tecavüz" paniğine yol açtı. Ancak olay yerinde ormana atılmış çok sayıda gelinlik bulununca korkunun yerini merak aldı.

Ormanlık alandaki bu gelinlik büyük paniğe yol açtı
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Çorum'da ormanlık alanda çam ağaçlarına asılmış halde çok sayıda gelinlik bulundu. Kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmeyen gelinlikler, ağaçlardan toplanarak çöpe atıldı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu.

İlçeye bağlı İnal köyü yakınlarında vatandaşlar, ormanlık alanda ağaçların arasına atılmış çok sayıda gelinlik olduğunu fark etti.

Çevreye saçılan, bazılarının da ağaçlara asıldığı gözlenen gelinlikler, köy sakinlerince toplanıp çöpe atıldı.

Daha önce gelin adaylarına kiralandığı düşünülen gelinliklerin, kim ya da kimler tarafından ormanlık alana atıldığı ise belirlenmedi.

DHA

gelinlik , orman , çorum
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