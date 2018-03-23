Müjdeli haber ! O süre 2 saate iniyor...
Müjdeli haber ! O süre 2 saate iniyor...
Gelir İdaresi duyurdu ! O süre uzatıldı...
Gelir İdaresi duyurdu ! O süre uzatıldı...
Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle
Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle
Dev satış ABD'de gündem oldu ! CNN'den ilk açıklama
Dev satış ABD'de gündem oldu ! CNN'den ilk açıklama
''Kaddafi rüşveti'' ülkede olay yarattı !
''Kaddafi rüşveti'' ülkede olay yarattı !
Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe üstüne darbe
Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe üstüne darbe
O ülkede dizel araba fiyatları yarı yarıya düştü
O ülkede dizel araba fiyatları yarı yarıya düştü
Sular ısınıyor ! ABD'den Çin'e gözdağı
Sular ısınıyor ! ABD'den Çin'e gözdağı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Mart 2018 19:46

Ortaokul öğrencisi boğazı kesilerek öldürüldü

Adana'da 14 yaşındaki öğrenci, kız meselesi yüzzünden boğazı kesilerek öldürüldü.

Ortaokul öğrencisi boğazı kesilerek öldürüldü
A+ A-

Adana'da 14 yaşındaki 8’nci sınıf öğrencisi, iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki katil zanlısı olaydan sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 8’nci sınıf öğrencisi Tamer Salman (14) ile bir süre önce disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) kız meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp ortaokul öğrencisini boğazından yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralan öğrenci, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra katil zanlısı Ö.T. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Zanlı ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. 15 yaşındaki Tamer Salman’ın yakınları da sinir krizleri geçirip, gözyaşları döktü

İHA

boğaz , kız meselesi , bıçak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM