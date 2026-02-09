Ortaokulda öğretmen tacizi iddiası... Tam 24 kız öğrenci şikayetçi oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde görev yaptığı ortaokulda 24 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin (32) kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.
Okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.
Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
İHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol