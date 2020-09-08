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  4. 08 Eylül 2020 18:47

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı'nca DEAŞ Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve ülke içinde meydana gelebilecek bombalı sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren kişilerin tespitine ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye'de bulunduğu süre içinde DEAŞ Terör Örgütü içerisinde 'Bomba Uzmanı' olarak 'Emir' düzeyinde faaliyet göstermiş Suriye uyruklu M.S. ile yine örgüt içinde iletişimden sorumlu 'Komutan Yardımcısı' olarak faaliyette bulunmuş Suriye Uyruklu H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

 
Şüphelilerin belirilenen adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye Jandarma Komutanlığı'nca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edilmekte olduğu vurgulandı.

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