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  4. 30 Ekim 2018 12:57

Osmaniye'de şoke eden olay: 2 başlı doğdu, 10 dakika yaşadı

Osmaniye'de 2 başlı olarak doğan buzağı 10 dakika yaşadıktan sonra öldü.

Osmaniye'de şoke eden olay: 2 başlı doğdu, 10 dakika yaşadı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ender görülen doğum vakalarından biri yaşandı. Çift başlı olarak dünyaya gelen buzağı 10 dakika hayatta kalabildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir çiftlikte gebe olan bir ineğin doğum vaktinin gelmesi üzerine veteriner hekime haber verildi. Veteriner hekimin müdahalesiyle yaptırılan doğumda inek, iki başlı buzağı yavruladı. Doğumdan sonra yaklaşık 10 dakika hayatta kalabilen çift başlı buzağı daha sonra öldü.

ENDER GÖRÜLÜYOR

Ender görülen doğum vakalarından olan çift başlı buzağı hem veteriner hekimi hem de çiftlik sahiplerini şaşırttı. Doğumdan sonra ölen çift başlı buzağı çiftliğin bahçesine gömüldü.

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