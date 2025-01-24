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Otel faciasında bir gözaltı daha

Otel faciasında bir gözaltı daha
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin gözaltı sayısı 12’ye yükseldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon kanalında Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısının yükseldiğini açıkladı.

Bakan Tunç, şu ana kadar otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Yangınla ilgili bugün İstanbul'da son olarak gözaltına alınan Ali B. isimli şahıs, sağlık kontrolünün ardından jandarma aracılığıyla Bolu'ya götürülecek.

İHA

Etiketler gözaltı adalet bakanı kartalkaya otel yangını yangın faciası
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