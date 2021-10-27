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  4. Otel odasında dehşet! Genç kadın kanlar içinde bulundu

Otel odasında dehşet! Genç kadın kanlar içinde bulundu

Otel odasında dehşet! Genç kadın kanlar içinde bulundu

Antalya'da bir otelde tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan genç kadın yaralandı. Sesler üzerine odaya çıkan otel çalışanları genç kadını kanlar içerisinde buldu.

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı otelin 1’inci katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K. (35) aynı odada kaldığı kız arkadaşı Z.G. (25) ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanında bulunan bıçak ile kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakladı.

OTEL ÇALIŞANLARI GENÇ KADINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Sesler üzerine odaya çıkan otel çalışanları genç kadını kanlar içerisinde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

İHA

Etiketler antalya otel odası bıçaklı saldırı
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