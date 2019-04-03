Otel odasında infaz ! Ayrılmayı kabul etmeyince...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten bir çocuk annesi H.G. (37), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ceyhan Ö.'nün (60) son kez görüşme isteğini kabul edip, otel odasına gitti. Burada Ceyhan Ö., kararından vazgeçiremediği G.'yi boynundan pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı. Eşinden ayrıldığı öğrenilen genç kadının cenazesini teslim alan yakınları, gözyaşı döktü.



Ödemiş'te restoran işleten H.G., bir süredir birlikte olduğu belirtilen Ceyhan Ö.'den ayrılmak istedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ceyhan Ö., G.'yi kararından vazgeçirmek için Ödemiş'e geldi. Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü

Ceyhan Ö., son kez konuşmak üzere ikna ettiği H.G.'yi Birgi Mahallesi'ndeki butik otele götürdü. Otel odasında barışma isteğini yineleyen Ceyhan Ö. olumsuz yanıt alınca G.'le tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ceyhan Ö., yanında getirdiği av tüfeğiyle genç kadına ateş edip, kaçtı. H.G., boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.



Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen, 18 yaşında bir oğlu bulunan H.G., kurtarılamadı. Jandarma, katil zanlısı Ceyhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.



Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından H.G.'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopside ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği raporu verilen G.'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

'BİZE ÇOK AZ SÜRE AYIRDIN'



Cenazeyi teslim alan yakınları, H.G.'in kendilerini ziyaret ettikten sonra ayrılacağı sırada sık sık söylediği, "Size ayrılan sürenin sonuna geldik" sözlerini hatırlatıp, "Bize çok az süre ayırdın" diyerek ağıt yaktı.



H.G.'in, ikindide Ödemiş Kubbeli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.