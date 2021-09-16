Otel odasında öldü, sevgilisi çatıdan atladı

İstanbul Pendik'te, kız arkadaşı ile otele giden 46 yaşındaki Abdülmecit Y., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sevgilisinin öldüğünü gören kadın ise çatıya çıkarak aşağıya atladı. Ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Pendik Doğu Mahallesi'nde bir otel odasında Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Abdülmecit Y. ve kız arkadaşı Zöhre K. (38), otele giriş yaptı. Bir süre sonra Zöhre K., otel resepsiyonundaki görevliyi aradı ve sevgilisinin, "Kalbim sıkışıyor" dediğini söyleyerek görevliden yardım istedi.

Öldüğünü duyunca çatıya koşup atladı

Otel çalışanları hemen yardıma koştu. Bir yandan da sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Sabah'ın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdülmecit Y.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Y.'ın öldüğünü duyan Zöhre K., odadan koşarak çatıya çıktı ve bir anda kendini boşluğa bıraktı.

Hastanede tedavisi sürüyor

Oteldeki sağlık ekibi hemen Zöhre K.'nin düştüğü yere giderek müdahale etti. Hayatta olduğu belirlenen Zöhre K., hemen olay yerinde gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Zöhre K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kalp krizi geçirerek ölmüş

Öte yandan vücudunda darp, ateşli ya da kesici alet izi olmayan ve kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Abdülmecit Y.'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sabah