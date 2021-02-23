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  4. 23 Şubat 2021 17:58

Otel odasında ölü bulunmuştu! Toprağa verildi

Konya'da kaldığı otel odasında başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan kimya öğretmeni Mahmut T., toprağa verildi.

Otel odasında ölü bulunmuştu! Toprağa verildi
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Konya Yunak'ta lisede görev yapan kimya öğretmeni Mahmut T.'nin (37) yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 yıldır kaldığı oteli aradı. Otel görevlileri de Mahmut T.'nin oda kapısını çaldı. Açan olmayınca odaya giren görevliler, Mahmut T.'yi başına poşet geçirilmiş olarak hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine odaya gelen sağlık görevlileri, Mahmut T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mahmut T.'nin cenazesi, bugün Hursunlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek olan Mahmut T.'nin, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

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