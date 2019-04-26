  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Nisan 2019 16:28

Otel odasında üvey kızına cinsel istismar

Antalya'da kaldığı otelde üvey kızına cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı.

Otel odasında üvey kızına cinsel istismar
A+ A-

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otel odasında alkol aldıktan sonra üvey kızı Finlandiyalı P.P.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Emre A. (22) tutuklandı.

Finlandiya'da yaşayan Emre A., Fin eşi Elisabeth A. (36) ve eşinin kızı P.P. ile tatil için Alanya'ya geldi. Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otelde konaklayan Emre A., iddiaya göre dün gece alkol aldı. Saat 03.00 sıralarında da üvey kızı P.P.'ye cinsel istismarda bulundu.

P.P.'nin durumu anlatması üzerine anne Elisabeth A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Emre A.'yı kaldığı otelde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A., sulh ceza hakimliğince 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

DHA

üvey , otel odası , cinsel istismar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM