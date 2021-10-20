Otel sahibi çiftin ölümünde sır perdesi aralanıyor

İstanbul Avcılar'da otel sahibi çiftin öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Evde boğazı kesilerek öldürülen Esra Y.'den 3 gün sonra bir araç içerisinde başına ateş edilmiş halde bulunan Nuri Y.'nin, aslında karısından 3 gün önce öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da otel işletmecisi Nuri Y.'ye ulaşamayan polis ekipleri Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Y. ailesinin evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Y.'nin eşi Esra Y.'nin boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlendi. Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil ya da katillere kapıyı Esra Y.'nin açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor.

ARABASI YANMIŞ HALDE BULUNDU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Y.'nin olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Y.'nin taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi.

3 GÜN SONRA KOCANIN DA CESEDİ BULUNDU

Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Y.'nin karısını öldürdükten sonra aracını yakıp kaçmış olabileceği ya da katil veya katillerin Esra Y.'yi öldürdükten sonra Nuri Y.'yi de öldürüp, delilleri yok etmek için de aracı ateşe vermiş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyorken Nuri Y.'nin da cesedi bulundu.

Başından tek kurşunla öldürülmüş olan Y.'nin cesedi Beylikdüzü'nde bir arazide çalılık alanda bulundu. Y.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KARISINDAN DAHA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sabah'ın haberine göre yapılan ilk incelemelerin raporunda Nuri Y.'nin eşi Esra Y.'den daha önce öldürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre Nuri Y.'yi başından tek kurşunla öldüren katil ya da katiller daha sonra evine gidip eşi Esra Y.'nin boğazını keserek öldürdü.

Sabah