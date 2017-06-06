Otelin ek inşaatında kokular gelince...

Bursa'da, 5 yıldızlı bir otelin ek binası inşaatında, çürümüş erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, inşaatta hurda toplaken düşerek ölen bir kişiye ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan bir otelin ek hizmet binasının güvenlik görevlisi, bugün öğlen saatlerinde, gelen kötü kokunun kaynağını ararken, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı. haber verilmesi sonucu belirtilen yere gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, binadan hurda demir toplarken dengesini kaybedip düşerek ölen bir kişiye ait olabileceği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.