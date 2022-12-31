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Oto kurtarıcı kamyona çarptı: 1 kişi öldü

Oto kurtarıcı kamyona çarptı: 1 kişi öldü
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Anadolu Otoyolu Sakarya mevkiinde bir oto kurtarıcı kamyona arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya Erenler geçişi Sarıcılar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kaan Y. (18) idaresindeki oto kurtarıcı aynı istikamete giden İ.H.S.’nin idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazayı fark etmeyen kamyon sürücüsü, Adapazarı Otoyolu gişelerine kadar arkasına çarpışma neticesinde takılı kalan çekici ile yaklaşık 8 kilometre yol kat etti.

Kazayı fark eden polis ekipleri kamyonu durdururken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede çekici sürücüsü Y.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastane morguna kaldırılan gencin cenazesi işlemleri sonrasında Ankara’nın Sincan ilçesine gönderildi.

Etiketler kaza kamyonet
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