Otobüs şarampole devrildi: 18 yaralı

Çankırı Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 18 kişinin yaralandı.

Feci kazada Çankırı'nın Eldivan ilçesinde gerçekleşti. Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrildiği korkunç kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

3'Ü AĞIR 18 YARALI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çankırı- Eldivan yolu Ecevit yokuşu mevkisinde meydana geldi. Şabanözü ilçesinden Çankırı merkezine çorap fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemeye göre, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır 18'i yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.