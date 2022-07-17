Otobüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu otobüste bulunan 30 yolcu yaralandı.

Trafik kazası haberi Kayseri’den geldi.Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56’ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

30 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içinde bulunan 30 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan Rıfkı Can, “Otobüs yan yattı. Şoförün uyumasından şüpheleniyorum. Karadeniz turundan gelip Mersin’e gidiyorduk” dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.