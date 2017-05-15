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  4. 15 Mayıs 2017 09:55

Otobüs şoförü dinlendiği bölmede ölü bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tesiste mola veren otobüsün ikinci şoförü, dinlendiği bölmede ölü bulundu.

Otobüs şoförü dinlendiği bölmede ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Bodrum'dan İstanbul'a seyahat eden bir otobüs  firmasının 34 FS 5366 plakalı aracı, Çayırova ilçesindeki bir dinlenme tesisinde  mola verdi.

Muavin aracın dinlenme bölümünde uyuyan ikinci şoför Güven Arıcı'yı  (44) uyandırmak istedi. Arıcı'nın hareketsiz yattığını farkeden muavin, durumu sağlık  ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıcı'nın hayatını kaybettiğini  belirledi. Arıcı'nın cesedi, Gebze Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Otobüste inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA

yolcu otobüsü , mola , dinlenme