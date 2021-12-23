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  4. Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti! Korku dolu anlar kamerada

Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti!

İstanbul'da bir özel halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuya bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yerinden kalkan şoför bıçakla yolcunun üzerine yürüdü.

Şoförün otobüsün içinde bıçakla hareket etme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Etiketler istanbul özel halk otobüsü şoförü yolcu bıçak
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