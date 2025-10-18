Otobüs şoförüne ''Sen misin kızıma bağıran'' dayağı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne defalarca yumruk attı.

Gemlik ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişi, kızına bağırdığını ileri süren kişi, şoförü defalarca yumruk atarak darbetti.

Saldırgan, çevredekiler tarafından otobüsten uzaklaştırılırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA